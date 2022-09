Stoempen en ploeteren: extra plezant weerzien met Polderscross

Zondag begint het WK wielrennen in het Australische Wollongong met de tijdrit voor de elite, zowel bij de dames als de heren. Maar wij moeten wachten tot dinsdagochtend om de eerste keer een streekgenote in actie te zien. Xaydée Van Sinaey uit Schendelbeke komt dan in actie in de tijdrit voor juniores. Van Sinaey is blij dat ze dit avontuur mag meemaken, zeker na het gemiste WK veldrijden in Amerika eerder dit jaar. Ze is trots dat ze bij deze sterke Belgische delegatie hoort.