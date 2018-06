Stilleggen sluizencomplex Geraardsbergen ook ramp voor toerisme

In meer dan 20 landen zijn er zaterdag zogeheten Plastic Attacks georganiseerd. Met zo'n Plastic Attack zetten actievoerders de aanval in op nutteloze verpakkingen en wegwerpplastic in onze supermarkten. Dat doen ze niet letterlijk, maar door de klanten te vragen hun verpakkingen achter te laten in de winkel. In ons land alleen al was er een aanval op meer dan 100 supermarkten. En één daarvan was de Colruyt in Sint-Niklaas.