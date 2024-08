Stille wake tegen zinloos geweld in Sint-Niklaas: "Praat met elkaar"

Aanleiding van deze stille wake is de steekpartij van vorige woensdag, waarbij drie jongeren werden neergestoken door een minderjarige. Het waren vooral vrienden en familieleden van de drie die aanwezig zijn. Ze roepen op om te praten als er problemen zijn en niet met een mes te steken. Ze vinden ook dat de dader, die 17 is, als een volwassene moet berecht worden. En niet door de jeugdrechter. Hij wist goed genoeg wat hij aan het doen was en is geen kind meer, zeggen ze.