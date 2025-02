Stijn Vreven pakt met Lokeren-Temse meteen drie belangrijke punten bij Francs Borains

Lokeren-Temse heeft zonet drie gouden punten gepakt op het veld van Francs Borains. Het won er met 1-2. In de tweede minuut komt de Francs Borains op voorsprong. Lavie met de voorzet en het is Curci die de bal in doel kan koppen. Na de pauze komt Lokeren-Temse langszij via Ntamack. Hij trapt eerst nog op de paal, maar in de rebound schiet hij de bal alsnog tegen de netten. Vijf minuten voor tijd krijgen de bezoekers een penalty en het is Perez die de bal in doel schiet. Zo wint Lokeren-Temse met 1-2. Een geslaagd debuut dus voor nieuwe coach Stijn Vreven.