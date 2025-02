Breaking news vanop Daknam. Want Sporting Lokeren-Temse heeft daar zopas zijn nieuwe trainer voorgesteld. En dat is niemand minder dan Stijn Vreven. Vreven tekent een contract tot het einde van dit seizoen. Voor Vreven is dit een terugkeer naar Lokeren. Want hij was er al eens trainer in het seizoen 2019-2020, toen nog bij het oude Sporting Lokeren. Hier hoort u de allereerste reacties.