Speelde Sporting Lokeren gisteren haar laatste wedstrijd? Niemand die er een antwoord op kan geven. Tegen Beerschot tekenden duizenden fans present. Zij leken afscheid te nemen van het profvoetbal, want niemand gelooft dat voorzitter Louis De Vries de club kan redden van het faillissement. Het 'afscheid' verliep ook grimmig, supporters dreigden het veld te bestormen. De wedstrijd werd ook een tijd stilgelegd. Echte zware rellen bleven wel uit, maar de politiemacht was enorm en volgens sommige fans ongehoord. De spelersgroep lijkt ondertussen wel de handdoek in de ring te gooien. "Ik denk dat dit onze laatste wedstrijd was. Ons tekengeld en loon van januari is nog steeds niet betaald, en we hebben geen zicht op de toekomst", zegt speler Jimmy De Jonghe. De wedstrijd tegen Beerschot eindigde op 0-2.