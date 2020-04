De nieuwe fusieclub KSC Lokeren-Temse heeft een oude bekende binnengehaald. Daniel De Paepe komt de rangen versterken in de bestuurskamer. Hij wordt er operationeel manager. De verantwoordelijke voor de catering en het horecagedeelte binnen de club. De Paepe is een bekend figuur in het voetbal. Hij was jarenlang algemeen manager bij Vigor Wuitens Hamme, uitgerekend de ploeg met wie Lokeren eerst wilde samengaan. Maar twee jaar geleden verliet De Paepe zijn club, en dat na 27 jaar trouwe dienst. Nu gaat hij dus bij Lokeren-Temse aan de slag. En ze hebben daar ook al een nieuwe spits aangetrokken. Daniel Rodrigo De Oliveira komt de rangen versterken. De spits komt over van Knokke en we kennen hem onder andere nog van bij Eendracht Aalst en Cercle Brugge.