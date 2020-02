Over naar wat er op het veld gebeurt In Lokeren dan. Want, wat er al een tijdje aan zat te komen, is nu ook mathematisch een feit. Sporting Lokeren zal het via de play-downs moeten doen als het ook volgend seizoen nog in 1B wil spelen. Lokeren verloor gisteren met 0-2 van Virton. Toch wenste Stijn Vreven z'n spelers na de wedstrijd proficiat.