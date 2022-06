Stevige slag voor illegale geldtrafiek: 335.000 euro verbeurd verklaard

De olievervuiling op de Schelde is onder controle. Dat zegt Total Energies. En de scheepvaartpolitie bevestigt dat. Het olielek ontstond gisteren bij de olieraffinaderij in het havengebied. Er was een technisch defect aan een koeler die hete olie afkoelt met water. Een onbekende hoeveelheid olie kwam in het koelwater terecht. En dat koelwater is geloosd in de Schelde. Daardoor was er op sommige plaatsen een lichte oliefilm op de Schelde te zien. Dat zou nu zo goed als weg moeten zijn door verdamping en door de stroming. De productie-eenheid werd stilgelegd en het lekken is gestopt. De situatie wordt verder opgevolgd.