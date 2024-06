Stevig ongeval op E17 in Haasdonk: vijf gewonden

Wie de E17 richting Antwerpen nog moet nemen, houdt maar beter rekening met heel wat file. Want in de late namiddag is net voorbij de oprit Haasdonk een zwaar ongeval gebeurd. Een vrachtwagen reed er in op de staart van de file. Meerdere wagens raakten uiteindelijk betrokken bij het ongeval. Meerdere mensen raakten gewond, waaronder een ouder koppel. Zij werden zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd. De chauffeur van de vrachtwagen, die het ongeval veroorzaakte, verkeerde in shock. Door het ongeval was de E17 een tijd lang volledig afgesloten.