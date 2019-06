In Denderleeuw is een jongeman dood aangetroffen in een garage in de Guido Gezellestraat. Hij bleek er een dag eerder al door het dak te zijn gevallen. De twintiger werd gevonden door de zoon van de huurder. Vermoedelijk viel de jongen dinsdagavond al door het dak van de loods van de voormalige videotheek. Wat hij op het dak deed, is voorlopig nog onduidelijk. Het slachtoffer zou wel op slag dood geweest zijn. Bovenop het dak werd ook nog een rugzak aangetroffen. Er kwam een wetsgeneesheer ter plaatse om meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak en het precieze tijdstip van het overlijden.