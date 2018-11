In het Onze-Lieve-Vrouwcollege van Zottegem is vandaag de start gegeven van de Rode Neuzen-toer, de campagne om psychische problemen bij jongeren zoveel mogelijk bespreekbaar te maken. Deze editie ligt de focus op de school. Want daar brengen jongeren het meeste van hun tijd door en is de nood aan hulp groot. Liefst 1 op de 5 jongerenRode Neuzen Scholen zijn scholen waar bewust extra aandacht wordt gegeven aan de mentale gezondheid van de leerlingen.