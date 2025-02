Steven Van Gucht over de griep: "Dokters krijgen dubbel zoveel grieppatiënten over de vloer"

Voor wie aan het snotteren is, hebben we hoopvol nieuws. De griepepidemie zal nog zeker de hele maand duren, maar de piek is wellicht net voorbij. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht uit Denderleeuw. Het aantal consultaties bij de huisartsen ligt bijna twee keer zo hoog als normaal. En ook in de ziekenhuizen merken ze dat het drukker is. Bij AZORG in Aalst moeten niet-dringende medische ingrepen zelfs uitgesteld worden door de vele grieppatiënten. Veel griep, betekent misschien ook minder corona. Volgens Steven Van Gucht is er mogelijk wat concurrentie tussen beide virussen.