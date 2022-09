In deze energiecrisis lijkt het wel of het coronavirus verdwenen is. Maar is dat ook zo? In onze regionale ziekenhuizen vallen de opnamecijfers alvast heel goed mee. Nergens liggen er meer dan 10 patiënten met corona. Veel beter dus dan gedacht. Ondertussen is de vaccinatiecampagne voor de boosterprik van start gegaan, en ziet het er naar uit dat we met het virus zullen kunnen leven zonder opnieuw maatregelen in te voeren. Om een mogelijke heropflakkering tegen te gaan, wordt het personeel van het OLV-ziekenhuis in Aalst nog tot en met morgen gevaccineerd.