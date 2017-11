Steven uit Sint-Niklaas is boegbeeld bewustmakingscampagne mucoviscidose

Het voorbije weekend is er op de spoedafdeling van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst een jongeman van 21 opgenomen met 6,4 promille alcohol in zijn bloed. Een dergelijke alcohol-concentratie is heel uitzonderlijk en kan ook dodelijk zijn, zeggen de spoedartsen. ziekenhuizen bieden veel nazorg aan mensen met een alcohol-verslaving, maar daar gaan patiënten zelden op in.