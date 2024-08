Steven Creyelman lijsttrekker van Vlaams Belang in Buggenhout: "Ik ga voor het burgemeesterschap"

In Buggenhout wordt Steven Creyelman lijsttrekker van Vlaams Belang bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Steven Creyelman zei in februari de nationale politiek vaarwel na onder meer beschuldigingen in het Chinese spionageschandaal van zijn broer Frank Creyelman. In Buggenhout gaat Creyelman voor meer investeringen in de gemeente en vooral voor de lokale economie. Vlaams Belang wil in oktober de absolute meerderheid van cd&v, met burgemeester Geert Hermans, doorbreken. Concurrenten in de gemeente zijn daarvoor N-VA en de nieuwe partij PRO9255. Creyelman zijn persoonlijke ambities zijn ook duidelijk.