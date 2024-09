Steunactie voor slachtoffers van Aalsterse carnavalsgroep De Popollekes en hun familie

Er is een crowdfunding opgestart om de twee slachtoffers van de Aalsterse carnavalsgroep De Popollekes en hun familie te ondersteunen. Zij raakten twee weken geleden zwaar verbrand bij de ontploffing van een gasfles. In parochiezaal Sint-Jan in de Immerzeeldreef hielden de Popollekes hun jaarlijks eetfestijn. Maar bij het opruimen van de keuken liep het mis. Een gasfles ontplofte en veroorzaakte een steekvlam. Hierdoor raakten Dries Coppens en Benny Verbustel zwaar verbrand. De ene werd overgebracht naar het UZ in Gent, de andere naar brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek. En nu is de carnavalsgroep dus een steunactie gestart om de getroffen leden en hun familie een hart onder de riem te steken. De teller van de crowdfunding staat op dit moment al op meer dan 4.000 euro. Daarnaast heeft de groep ook goed nieuws gekregen, want één slachtoffer heeft het ziekenhuis net mogen verlaten.