Sterzingers op pad in Zottegem: "Repertoire uitgebreid met liedjes uit Afrika, Frankrijk en Zwitserland"

In Zottegem hebben de Sterzingers vandaag een hele dag uit volle borst gezongen. De Sterzingers houden de ludieke traditie in ere waarbij zangers en muzikanten rondgaan in de stad, de dag voor Driekoningen. Want dat doet het achtkoppige gezelschap al sinds 1985. Ze bezoeken onder meer enkele woonzorgcentra, ziekenhuizen en cafés. Zestien haltes staan er op het programma, zoals hier in de kapel van het klooster in Velzeke.