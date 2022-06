Bij een bijzonder zware brand in de industriezone Zwaarveld in Hamme is een deel van de firma Van Haute in de vlammen opgegaan. Het bedrijf verkoopt en onderhoudt land- en tuinbouwmachines. Het vuur brak uit in het magazijn van het bedrijf, vlak naast de winkel. Werknemers en familieleden probeerden nog heel wat machines en ander materieel uit de brand te slepen, maar de schade loopt niettemin tot in de honderdduizenden euro's.