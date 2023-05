Sterke Dries De Bondt soleert naar winst in Antwerp Port Epic

En we hebben nog een Belgische kampioen in onze streek. De Sint-Niklazenaar David Spildooren is dit weekend Belgisch kampioen ballonvaren geworden. Het Belgisch kampioenschap ging dit jaar door in het Nederlandse Witteveen. In totaal deden daar 25 ballonvaarders aan mee, ook uit andere Europese landen. Spildooren eindigde tweede, maar was wel de eerste Belg. Het is al de vierde keer dat Spildooren zich tot Belgisch kampioen kroont. De Sint-Niklazenaar won het BK ook al in 2018, '21 en '22. Deze titel is dus de derde op rij.