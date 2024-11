Stemmenkanon Kurt De Loor (Vooruit) krijgt steun van zijn kiezers op markt in Zottegem

In Zottegem heeft stemmenkanon Kurt De Loor deze voormiddag chocolaatjes uitgedeeld op de wekelijkse markt. De kopman van Vooruit deed dat om zijn kiezers te bedanken. U weet het, de socialisten scoorden het beste met de gemeenteraadsverkiezingen in de Egmontstad. De Loor zou met z'n meer dan 3.300 voorkeurstemmen in principe de nieuwe burgemeester worden. Alleen wou er geen enkele andere partij met Vooruit in zee gaan. Het was dan ook het gespreksonderwerp bij de marktgangers.