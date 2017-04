Stem zondagavond zeker af op TV Oost voor speciaal Ronde-nieuws

In Aalst is vandaag de symbolische eerste steen gelegd van UTOPIA. Dat is een nieuw gebouw waar zowel de bibliotheek als de academie voor podiumkunsten onderdak zal vinden. Voor dit officiële moment had de stad een oproep gedaan aan de Aalstenaar. Welke objecten willen jullie mee begraven en bewaren voor de toekomstige generaties? Vandaag is er een koffer de grond in gegaan, en die zal pas in 2084 geopend worden. Niet toevallig, want net dan is Dirk Martens, de bekende Aalsterse drukker en uitgever, 550 jaar overleden.