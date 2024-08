Stellingbedrijf Kontrimo vindt oplossing voor rammelende Gerardabrug

In Sint-Niklaas wordt de gloednieuwe maar nog rammelende Gerarda-brug onder handen genomen. Een deel van de fietsbrug wordt er vervangen door podiummateriaal. De nieuwe fietsbrug is al van begin juni in gebruik, maar het laatste stuk stond nog in de stellingen. Dat zorgde voor heel wat geluidshinder en was ook niet comfortabel voor de fietsers. Stellingbouwbedrijf Kontrimo uit Temse onderzocht verschillende manieren om het lawaai te verminderen, en vond de oplossing uiteindelijk bij podiummateriaal. Het rammelende onderdeel wordt momenteel dus volop aangepakt, waardoor de buurtbewoners opnieuw kunnen genieten van alle rust.