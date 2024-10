Stelling van 350.000 euro van Michel Van den Brande is helemaal stuk na instorting van Antwerpse school

Stellingbouwer Michel Van den Brande uit Temse is razend. Zijn stelling, die drie jaar geleden instortte bij een ramp in een Antwerpse school, is compleet vernield. Bij die ramp kwamen toen vijf mensen om het leven. De stelling had een waarde van 350.000 euro, maar er schiet haast niks meer van over. Al die tijd lag de stelling ook opgeslagen in een loods, en kon hij het materiaal ook niet verhuren. En dus ook niets verdienen. Alles moet vervangen worden, en van de verzekering krijgt hij maar 50.000 euro. Een schande, zegt de ondernemer uit Temse.