Stekense kerk tijdlang afgesloten voor erediensten door scheurtjes in gewelf

Het beleidsplan Ruimte voor Oost-Vlaanderen in 2050 is definitief in de vuilnisbak gekieperd. Dat laat de Oost-Vlaamse deputatie weten. Het plan moest bepalen hoe de nog beschikbare ruimte in onze provincie de komende decennia zal worden ingevuld. Tot en met gisteren konden burgers, organisaties en lokale besturen een reactie geven op het ontwerp. De teneur van de reacties is voor de deputatie duidelijk genoeg om een kruis te maken over dit beleidsplan, zegt het provinciebestuur in een mededeling. Het plan kreeg inderdaad heel wat kritiek te verwerken van burgemeesters en onder meer werkgeversorganisatie Voka. De provincie hoopt in de toekomst meer draagvlak te kunnen creëren, maar dat zal ten vroegste voor de komende bestuursperiode zijn.