Stekene: Vier auto''s botsen, drie mensen gewond

De gemeente Wetteren maakt zich zorgen over één van de bruggen over de E40. De brug is uit veiligheidsoverwegingen al jaren afgesloten voor auto's en wacht al net zo lang op een renovatie. De Wetterse brug is trouwens niet de enige die dringend moet worden aangepast. In heel Vlaanderen staan er veertig zogenoemde brokkelbruggen op de wachtlijst. Mobiliteitsorganisatie VAB wil dat de nieuwe regering een mobiliteitsfonds aanlegt om de bouwwerken aan te pakken.