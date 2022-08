Stekene overweegt stappen tegen autokeuringscentrum: "Openbaar domein wordt gekaapt"

Druggebruik achter het stuur, het blijkt nog maar eens fataal. De politiezone Kruibeke/Temse stuurde deze week een brief naar de procureur-generaal, met de vraag om méér speekseltesten. Momenteel mogen speekseltests enkel gebruikt worden bij verkeersongevallen met lichamelijke letsels. De politiezone Kruibeke/Temse wil dat nu gaan doen bij elk verkeersongeval, omdat ze merkt dat druggebruik achter het stuur blijft toenemen. Maar de vraag botste op een 'njet', omdat er niet genoeg geld zou zijn bij Justitie. FOD Justitie laat aan onze redactie weten dat op initiatief van de minister van Justitie en op basis van de noden van het terrein, het aan een nieuw contract waarmee er in totaal 100.000 speekseltesten per jaar kunnen geleverd worden aan de politie. Dat is een sterke verhoging in vergelijking met het huidig aanbod van 36 000 testen per jaar Het is de bedoeling om de testen systematisch in te zetten bij ongevallen met letsels. Dat is belangrijk met het oog op de verkeersveiligheid en een prioriteit voor alle betrokken partners.