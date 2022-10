Stekene krijgt zesde Oost-Vlaamse Jumbo winkel, vijfde in de regio

Deze ochtend is de vijfde Jumbo supermarkt in onze streek geopend. Na Beveren, Berlare, Ninove en Baasrode volgt nu ook Stekene. En ook hier was het een echte overrompeling. De eerste klanten vinden het niet erg om lang te moeten aanschuiven. De nieuwe vestiging creëert 45 jobs, in een winkel van zo'n 1.600 vierkante meter groot. Sinds de opening van de eerste Jumbo in ons land in 2019, is de Nederlandse keten aan een serieuze opmars bezig. De vestiging in Stekene is de zesde in de provincie en intussen ook al de 25ste in het hele land.