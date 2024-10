Stekene kent coalitie: Gemeentebelangen gaat in zee met kartel 9190.nu

In Stekene is er op de valreep dan toch een coalitie gevormd. Na een periode van twaalf jaar absolute meerderheid moet burgemeester Stany De Rechter de volgende zes jaar rekening houden met 9190.nu. Dat is het kartel van cd&v, Vooruit en Groen. De twee partijen samen halen zo 21 van de 25 zetels binnen. Vlaams Belang is nu de enige partij in de oppositie. Stany De Rechter is ondertussen al bijna 20 jaar burgemeester en zal dat al zeker de komende zes jaar nog blijven. Naast burgemeester De Rechter zal Gemeentebelangen met onder meer Kris Van Duyse nog drie schepenen tellen. 9190.nu levert met Carl Ivens en Nicole Van Duyse twee schepenen af.