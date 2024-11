Stekenaars kunnen sinds zaterdag terecht in een nieuwe bib: "De Stekenaar heeft hier echt naar verlangd"

In Stekene is zaterdag de gloednieuwe bibliotheek officieel geopend. Met de bib is het laatste stukje van het Cultuurhuis klaar. Het gebouw heeft verder ook nog een theaterzaal en een polyvalente zaal. Alles samen heeft het hele project 15 miljoen euro gekost. De bibliotheek, die twee verdiepingen telt, moet dé nieuwe ontmoetingsplek worden voor de Stekenaars. Er zijn verschillende zithoeken en werkplekken. De opening lokte veel nieuwsgierigen.