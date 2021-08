Stekenaars blazen nieuw leven in eeuwenoud café

Heel wat mensen zetten zich in om de getroffen families te helpen van de overstromingen in vooral het Oosten van ons land, dat zag u al eerder in ons nieuws. En dat hoeft niet alleen door inzamelingen te doen of te helpen bij de opkuis. Katrijn uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde is illustrator en heeft wenskaartjes ontworpen waarvan de opbrengst integraal naar het Rode Kruis gaat. Het thema van de overstromingen komt subtiel terug in haar tekeningen, maar wel met een positieve twist.