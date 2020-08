Het is nu helemaal officieel. Jan Vertonghen speelt komend seizoen bij het Portugese Benfica. De 33-jarige Tielrodenaar tekent in Lissabon een contract voor drie seizoenen. En zo blijft Vertonghen aan de Europese top spelen, want Benfica speelt zo goed als elk jaar in de Champions League. Hij wil de club opnieuw aan landstitels helpen.