Stekenaar Marc Boon leent zijn stem aan Lucas in 'Jim Button en de stad van de draken'

Marc Boon uit Stekene speelt de hoofdrol in de film 'Jim Button en de stad van de draken'. Dat doet hij niet echt als speler, maar wel als stemacteur. Want het gaat om een 'live action'-animatiefilm, die gebaseerd is op het boek van Michael Ende, de Duitse auteur die ook de bestseller 'The Neverending Story' schreef. Voor Boon is het zijn eerste hoofdrol als stemacteur, en daar is hij, als toch niet-zo-bekende kop, wel trots op.