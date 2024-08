Steffen De Schuyteneer wil zich bewijzen tijdens MuurClassic in zijn achtertuin: "Als klein ventje altijd de Muur opgereden, en nu tussen de grote mannen"

Wielrenner Steffen De Schuyteneer wil zich volgende week meten met de profs tijdens de Muurclassic in Geraardsbergen. Die koers is gepromoveerd naar een elitekoers op de UCI-kalender. Voor Steffen wordt het een echte thuismatch, want hij is van Geraardsbergen. De Schuyteneer tekende vorige week een profcontract bij Lotto-Dstny, en hij is ambitieus. Zijn droom: de Ronde Van Vlaanderen winnen.