Bob Peeters wordt de nieuwe general manager van SK Beveren. Dat heeft de club zelf aangekondigd. Peeters moet op de Freethiel de komende twee seizoenen de sportieve lijnen uitzetten. Peeters was de laatste jaren aan de slag als trainer in Nederland, bij Top Oss en Helmond Sport. In het seizoen 2013-2014 was hij al eens trainer op de Freethiel. Eén van z'n eerste taken is een nieuwe trainer aanstellen.