Steekploegen kennen tegenstander in 16de finales Beker van België

Onze streekploegen kennen hun tegenstander in de 16de finales van de Croky Cup, de Beker van België in het voetbal. Eendracht Aalst droomde van een duel met een topper uit de eerste klasse, met Charleroi als tegenstander is hun wens min of meer ingewilligd. Al hadden de ajuinen ongetwijfeld wel op een iets aantrekkelijkere affiche gehoopt. Waasland-Beveren en Sporting Lokeren krijgen een op papier haalbare tegenstander voorgeschoteld. Lokeren moet naar Olympic Charleroi dat uitkomt in de tweede amateurliga. Waasland-Beveren speelt thuis tegen het West-Vlaamse Mandel United, ook een club uit die tweede amateurliga. De wedstrijden worden gespeeld op 25, 26 of 27 september.