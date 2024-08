Steekpartij Sint-Niklaas, advocaat verdachte: "Messteek uit angst, na zoveelste bedreiging"

Eén dag na de steekpartij in Sint-Niklaas raken er meer details bekend over de precieze omstandigheden. Wij konden spreken met de advocaat van de 17-jarige verdachte. Volgens hem werd z'n cliënt al een tijdje bedreigd. Uit angst stak hij, na een zoveelste bedreiging, de drie tieners neer. Hij moest elektronische sigaretten verkopen. Maar toen dat niet lukte, eisten de drie tieners geld, maar dat had hij niet. Hij droeg een mes op zak om zich te kunnen verdedigen, maar betuigt nu spijt, dat zegt zijn advocaat.