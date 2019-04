Steeds meer schrijnwerkerijen, steeds minder jongeren die een houtopleiding volgen

In Sint-Niklaas hebben bijna 1.000 leerlingen van Sint-Carolus gelopen voor Kom op Tegen Kanker. Het is een initiatief van vier leerkrachten, die al aan een loopwedstrijd hadden deelgenomen ten voordele van Kom op Tegen kanker. Nu doen ook de leerlingen hun duit in het zakje. Ze verkochten eerder al wenskaarten; de loopwedstrijd is het einde van de steunactie. Ze lopen door alle campussen van de school, maar ook door het AZ Nikolaas en langs De Witte Molen. In totaal verzamelden ze zo bijna 12.500 euro voor Kom op Tegen Kanker.