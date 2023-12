Steden verdubbelen aantal politiemensen op straat voor een veilige feestnacht

Voor de overgang van oud naar nieuw staat de politie in onze regio op scherp. Zo zet de stad Sint-Niklaas deze nacht de helft meer agenten in dan anders, om ervoor te zorgen dat het nieuwe jaar veilig kan worden ingezet. Ook in Aalst zullen er vannacht meer dan 50 agenten de straat opgaan. De focus ligt dit jaar vooral op het vuurwerkverbod, dat geldt in de hele provincie. Ook het bezit ervan is verboden. Wie toch betrapt wordt, riskeert een zware straf.