Steden klaar voor WK-voetbalfeesten aan de grote schermen

De politiekorpsen van Aalst en Sint-Niklaas zijn klaar om de evenementen, die tijdens het WK voetbal in hun stad plaatsvinden, in goede banen te leiden. In beide steden zullen veel mensen samenkomen om de Rode Duivels te volgen op grote schermen. Het voorbije WK en EK kwamen daar duizenden mensen op af, en dat zal nu niet anders zijn. Eén groot verschil: de vorige evenementen vielen onder terreurniveau 3. Maar nu is dat gedaald naar 2. Toch wordt er zowel in Aalst als in Sint-Niklaas niets aan het toeval overgelaten.