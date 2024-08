Steden en gemeenten uit Dender en Vlaamse Ardennen bieden nieuw deelfietsensysteem aan

Vanaf vandaag kan je op verschillende plaatsen in de Vlaamse Ardennen en in de Denderstreek nieuwe appelblauw-zeegroene deelfietsen terugvinden. 22 steden en gemeenten in die regio zullen in totaal zo'n 366 deelfietsen ter beschikking stellen. Die fietsen komen op belangrijke plaatsen te staan waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen, de zogenaamde Hoppinpunten van de Vlaamse overheid. Denk maar aan het winkelgebieden, stadscentra, plaatsen met verschillende busverbindingen, en stations. Om de fiets te kunnen lenen moet je een app installeren. Je kan de fiets niet zomaar ergens achterlaten, je moet die altijd opnieuw parkeren aan een Hoppinpunt. Onder andere Aalst, Ninove, Geraardsbergen, Zottegem en Dendermonde doen mee aan het project.