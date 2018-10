Steden en gemeenten krijgen ongelijk in rechtszaak over verdeling overheidsgelden

En om af te sluiten kunnen we u deze beelden niet onthouden. In de Waaslandhaven merkten werknemers van de Kallosluis vanmiddag een hond op, meer bepaald een golden retriever, die op een stootband was gestrand vlakbij de ingang van de sluis. Vermoedelijk is het dier vanop een binnenschip in het Scheldewater terechtgekomen. De sluiswachters konden met hulp van de brandweer de hond op de kade hijsen. Daar kwam de scheepvaartpolitie het dier ophalen om te kijken of hij gechipt was, zodat hij snel weer heringde kan worden met zijn baasje.