Steden en gemeenten bannen koning auto uit centrum tijdens Autovrije Zondag

Acht steden en gemeenten in onze streek hebben vandaag hun centrum autovrij gemaakt. Autovrije of autoloze zondag, is al jaren een traditie op de derde zondag van september. De dag valt altijd in de Week van de Mobiliteit. De wagen wat vaker laten staan is goed voor het klimaat én in tijden van torenhoge brandstof- en energieprijzen trouwens ook niet slecht voor de portemonnee. In Lokeren organiseren ze voor het eerst een autovrije zondag en vooral voor de allerkleinsten valt er heel wat te beleven.