Gezondheid Stedelijk ziekenhuis Aalst zet nieuwbouw van 22 miljoen euro met erelonen

Nog in Aalst is het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, ASZ, begonnen aan de voorbereidende werken voor zijn nieuwbouw. De labo's en mogelijk ook de directie, de administratie en de ICT-afdeling zouden daar gehuisvest worden. Het nieuwe gebouw komt naast de spoedafdeling van het huidige ziekenhuiscomplex. De bouwplannen kaderen in de samenwerking met het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst en met het Sint-Blasiusziekenhuis van Dendermonde. Opmerkelijk: de kostprijs van de nieuwbouw bedraagt 22 miljoen euro, maar aan de financiering komt geen enkele subsidie te pas. Het kapitaal komt volledig van de erelonen van de 240 dokters zelf. Volgens de vzw Medische Staf, die de dokters verenigt en die ook bouwheer is van het project, zou de patiënt dit niet voelen aan de ziekenhuisfactuur.