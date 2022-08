Stedelijk museum 't Gasthuys in Aalst krijgt kwaliteitslabel van de Vlaamse overheid

Het festivalseizoen draait op volle toeren en over minder dan 3 weken is het opnieuw verzamelen geblazen in Stekene voor de 31ste editie van Crammerock. En met de bekendmaking van de laatste 16 namen is de affiche voor het festival nu compleet. Acts als Bazart, Equal Idiots en Flip Kowlier zijn de laatste grote namen die nu zijn toegevoegd aan het programma. Slecht nieuws is er dan weer voor de fans van Circa Waves en Wolfmother. Beide groepen hebben hun optreden op Crammerock geannuleerd. Crammerock vindt plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 september en is helemaal uitverkocht.