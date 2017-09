Stationsbuurt Denderleeuw veiliger dan Gent, Sint-Niklaas en Aalst

Studio 100 zal zijn musical "40-45" niet in Beveren kunnen opvoeren, dat is nu zeker. Het schepencollege heeft de geplande locatie in havenloods van Katoen Natie nipt weggestemd. "40-45" is de nieuwe spektakelmusical van Studio 100. Eerder had het gemeentebestuur ook al een vergunning geweigerd, omdat de evenementenhal in havengebied ligt, tussen chemische bedrijven. Toch waren de 3 schepenen van CD&V en burgemeester Marc Van de Vijver nog voor het project, tegen de stemmen coalitiepartner N-VA in. De burgemeester is dan ook ontgoocheld en vindt het een gemiste kans. Maar Studio 100 moet nu op zoek naar een nieuwe locatie.