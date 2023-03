Stations Aalst-Kerrebroek, Vijfhuizen en Bambrugge binnenkort dicht?

Het centrum van Wetteren zal leefbaarder en aantrekkelijker worden als de nieuwe brug over de Schelde er is. Dat hebben het gemeentebestuur van Wetteren en de provincie Oost-Vlaanderen vandaag gezegd tijdens de officiële voorstelling van het project. De huidige brug wordt afgebroken en wordt vervangen door een brug buiten het centrum. Daardoor zal er heel wat minder verkeer door het centrum rijden. Want tijdens het spitsuur rijden er op dit moment bijna 1000 auto's over de brug.