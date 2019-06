Start voorbereiding Sporting Lokeren uitgesteld

Nog in het voetbal is de start van de voorbereiding van Sporting Lokeren voor even uitgesteld. Normaal kwam de spelers-groep vandaag voor het eerst samen om opnieuw te trainen, maar omdat er nog geen 100 procent duidelijkheid is over de overname, ging dat niet door. De eerste training is daarom verplaatst naar nu donderdag om half elf. Roger Lambrecht geeft de fakkel zo goed als zeker door aan Louis De Vries. Of Lokeren zich moet klaar stomen voor een seizoen 1B of 1A is ook nog niet zeker. Daar moet het BAS zich nog over buigen.