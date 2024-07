Start van solden lokt heel wat shoppers naar winkelstraten: "Ik zoek zomerse en kleurrijke kleren"

Misschien bent u vandaag wel gaan shoppen, want de solden zijn gestart. Al vanaf de eerste dag zijn er mooie kortingen te scoren. In Aalst liepen de straten goed vol, zelfs al viel er af en toe wat regen. De handelaars hopen op een goede soldenperiode, want door het slechte weer viel de verkoop tot nu toe tegen. De shoppers zelf zijn alvast in hun nopjes. Want wanneer je zomerkleren koopt, haal je de zon toch al een klein beetje in huis.