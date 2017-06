Onderwijs Start bouwwerken nieuwe Leefschool Sint-Niklaas

In de Clementwijk in Sint-Niklaas zijn de grondwerken gestart van leefschool Heyerdahl. Een leefschool maakt deel uit van het methodeonderwijs, waar bijvoorbeeld ook het freinetonderwijs bij hoort. Vanaf één september verwelkomt de school zijn eerste lading kinderen: dat gaat in eerste instantie van de peuterklas tot aan het tweede leerjaar. De volgende jaren wil de school verder groeien en ook de volgende leerjaren aanbieden. Heyerdahl is de eerste leefschool in de hoofdstad van het Waasland. In de rest van onze streek zijn er nog een vijftal.